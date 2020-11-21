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فتح معبر رفح في الاتجاهين الثلاثاء المقبل

أخبار العالم العربي

فتح معبر رفح في الاتجاهين الثلاثاء المقبل
معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة - أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن فتح معبر رفح في الاتجاهين يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 3 أيام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح صحفي، أن "السلطات المصرية قررت فتح المعبر 3 أيام في الاتجاهين من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري".

وقال: "ستقوم الهيئة العامة للمعابر بنشر تفاصيل وكشوفات السفر في وقت لاحق".

يشار إلى أن آخر مرة قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين ولمدة 4 أيام كانت مطلع الشهر الجاري.

المصدر: "معا"

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