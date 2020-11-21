زوار بيت الله الحرام يلتزمون بالقواعد الصحية الخاصة بكورونا - صورة

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات الصحية على زوار الكعبة في مكة المكرمة.

ويبدو في الصورة التزام الزوار بالتعليمات الصحية واتخاذ مسافة آمنة بينهم أثناء أداء مناسك العمرة والصلاة.

زوار بيت الله والكعبة فى رسم جميل ومشهد بديع تطبيقا للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا Опубликовано ‎القاهرة 24‎ Суббота, 21 ноября 2020 г.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية مطلع الشهر الجاري، أن المرحلة الثالثة في ظل انتشار وباء كورونا، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها.

وقالت: "المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

المصدر: "وكالات"