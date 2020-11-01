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السعودية.. انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة

أخبار العالم العربي

السعودية.. انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة
Reuters
مكة المكرمة
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أعلنت ​وزارة​ الحج والعمرة ​السعودية​ عن بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة.

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وأشارت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المرحلة الثالثة، في ظل انتشار وباء ​كورونا​، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

وقال البيان إن "المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من ​الطاقة​ الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

المصدر: ​وزارة​ الحج والعمرة ​السعودية​

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