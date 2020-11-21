الرئاسة المصرية: السيسي وجه بالتعاون الكامل مع إيطاليا في قضية ريجيني

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعاون كامل مع السلطات الإيطالية حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأضاف راضي أن هذه التوجيهات تأتي "بهدف أساسي هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بالمقام الأول".

وجاء تصريح راضي ردا علي استفسار لوكالة الأنباء الإيطالية "انسا" بشأن الاتصال الهاتفي الذي تم أمس الجمعة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وما تم تناوله بخصوص قضية ريجيني.

كما أبرزت الوكالة الإيطالية نقلا عن راضي "أنها المرة الأولي في تاريخ النيابة العامة المصرية أن ترسل وفدا قضائيا لخارج البلاد وبرئاسة النائب العام المصري للتعاون في تحقيقات جنائية كما تم مع الجانب الإيطالي في قضية ريجيني".



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT