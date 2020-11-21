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السيسي يشيد بأداء حكومته في ظل جائحة كورونا

أخبار العالم العربي

السيسي يشيد بأداء حكومته في ظل جائحة كورونا
Reuters Amr Dalsh
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني لبلاده.

وكتب السيسي على "تويتر": "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة".

وأضاف: "هذه الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي".

وتابع: "كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية.. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

يذكر أن صندوق النقد الدولي أشاد في تقريره الأخير بمؤشرات الاقتصاد المصري، حيث ستحصل مصر على تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار.

ناصر حاتم القاهرة

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