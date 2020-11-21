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فيضانات في بغداد بسبب مياه الأمطار (فيديو)

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فيضانات في بغداد بسبب مياه الأمطار (فيديو)
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شهدت عدة مناطق في العاصمة العراقية بغداد فيضانات بعد هطول أمطار بكميات كبيرة، فيما أبدى المواطنون غضبهم من "تقصير الحكومات العراقية".

وتظهر صور ومقاطع فيديو غرق مناطق في العاصمة بغداد ودخول المياه إلى بعض المنازل في أكثر من منطقة، فيما تدخلت آليات الجيش العراقي للمساعدة في سحب مياه الأمطار.

وغضب العراقيون من الفيضانات عبر حساباتهم على "فيسبوك" و"تويتر" وحملوا الحكومات مسؤولية ذلك.

فيضانات في بغداد بسبب مياه الأمطار (فيديو)

يذكر أن المدن العراقية تشهد كل عام فيضانات كبيرة مع الساعات الأولى التي تبدأ فيها الأمطار بالهطول.

فيضانات في بغداد بسبب مياه الأمطار (فيديو)

 

المصدر : RT

 

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