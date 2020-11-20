الأردن يسجل 63 وفاة و4940 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن اليوم الجمعة 63 وفاة و4940 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 174,335 حالة، والوفيات إلى 2,116 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 240، وعدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 2,213، فيما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

المصدر: "عمون"