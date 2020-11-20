الأردن يسجل 63 وفاة و4940 إصابة جديدة بكورونا
RT / moh.gov.jo
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سجل الأردن اليوم الجمعة 63 وفاة و4940 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 174,335 حالة، والوفيات إلى 2,116 حالة.
التقرير اليومي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن#صحتك_بتهمنا#فيروس_كورونا#وزارة_الصحة#الأردنpic.twitter.com/34MlZUU1YY— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) November 20, 2020
وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 240، وعدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 2,213، فيما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.
المصدر: "عمون"