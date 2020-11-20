 
مباشر

الأردن يسجل 63 وفاة و4940 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل 63 وفاة و4940 إصابة جديدة بكورونا
RT / moh.gov.jo
وزارة الصحة الأردنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p736

سجل الأردن اليوم الجمعة 63 وفاة و4940 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 174,335 حالة، والوفيات إلى 2,116 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 240، وعدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات 2,213، فيما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا