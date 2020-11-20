بن سلمان يبحث مع بولسونارو قمة G20
Reuters Saudi Press Agency/
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الجمعة حزمة من الملفات الثنائية والدولية، لاسيما المتعلقة بقمة مجموعة العشرين المزمعة غدا.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن المكالمة التي أجراها الأمير محمد مع بولسونارو اليوم تناولت "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا" عن بعد.
المصدر: واس