بن سلمان يبحث مع بولسونارو قمة G20

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الجمعة حزمة من الملفات الثنائية والدولية، لاسيما المتعلقة بقمة مجموعة العشرين المزمعة غدا.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن المكالمة التي أجراها الأمير محمد مع بولسونارو اليوم تناولت "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا" عن بعد.

المصدر: واس