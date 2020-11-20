 
مباشر

العراق.. القضاء على 16 داعشيا في كركوك

أخبار العالم العربي

العراق.. القضاء على 16 داعشيا في كركوك
Reuters Khalid Al Mousily
القوات الأمنية العراقية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p72g

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عن تصفية 16 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية عسكرية في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال رسول في بيان له، إن "جهاز مكافحة الإرهاب شرع وبتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بعملية كبرى في محافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - ووادي الخناجر، انطلقت ليلة الخميس واكتملت صباح يوم الجمعة".

وأضاف: "استهدفت العملية مفرزة كاملة لبقايا داعش، وأسفرت عن قتل 16 عنصرا بعد الاشتباك معهم داخل أوكارهم السرية، حيث قتل عدد منهم جراء المواجهة المباشرة، فيما تم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال محاولتهم الهرب من المواجهة".

وتابع: "شرعت القوة بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من داعـش، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات سفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية".

يذكر أن وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش الإرهابي، زادت منذ مطلع العام الجاري، لا سيما في المنطقة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

المصدر: "رووداو"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا