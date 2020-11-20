العراق.. القضاء على 16 داعشيا في كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عن تصفية 16 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية عسكرية في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال رسول في بيان له، إن "جهاز مكافحة الإرهاب شرع وبتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بعملية كبرى في محافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - ووادي الخناجر، انطلقت ليلة الخميس واكتملت صباح يوم الجمعة".

وأضاف: "استهدفت العملية مفرزة كاملة لبقايا داعش، وأسفرت عن قتل 16 عنصرا بعد الاشتباك معهم داخل أوكارهم السرية، حيث قتل عدد منهم جراء المواجهة المباشرة، فيما تم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال محاولتهم الهرب من المواجهة".

وتابع: "شرعت القوة بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من داعـش، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات سفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية".

يذكر أن وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش الإرهابي، زادت منذ مطلع العام الجاري، لا سيما في المنطقة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

المصدر: "رووداو"