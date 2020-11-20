 
مباشر

اليمن.. قوات "الانتقالي الجنوبي" تحقق تقدما في معارك أبين

أخبار العالم العربي

اليمن.. قوات
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p71h

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المواقع  في محور الطرية بمحافظة أبين جنوب شرق اليمن، حسبما أفاد مراسلنا.

يأتي ذلك بعد معارك شرسة استمرت أربعة أيام متتالية بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي، ولا تزال مستمرة.

اليمن.. قوات
إقرأ المزيد
"أسوشيتد برس": 50 قتيلا جراء مواجهات بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي جنوب اليمن

وتمثل الجولة الحالية من التصعيد العسكري في أبين ضربة جديدة لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي أواخر عام 2019 تحت إشراف السعودية في مسعى لإنهاء النزاع بين الطرفين المشاركين في التحالف العربي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا