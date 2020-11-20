اليمن.. قوات "الانتقالي الجنوبي" تحقق تقدما في معارك أبين

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المواقع في محور الطرية بمحافظة أبين جنوب شرق اليمن، حسبما أفاد مراسلنا.

يأتي ذلك بعد معارك شرسة استمرت أربعة أيام متتالية بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي، ولا تزال مستمرة.

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وتمثل الجولة الحالية من التصعيد العسكري في أبين ضربة جديدة لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي أواخر عام 2019 تحت إشراف السعودية في مسعى لإنهاء النزاع بين الطرفين المشاركين في التحالف العربي.

المصدر: RT