صحيفة: توقيف 14 لبنانيا في الإمارات

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن توقيف 14 لبنانيا في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة الى أنه تم توقيفهم على دفعتين أثناء ممارستهم هواية كرة القدم، قبل نحو 9 أيام.

وقالت الصحيفة إن "الموقوفين مقيمون في الإمارات ولا تحمل سجلاتهم أي سوابق في الإمارات أو في لبنان"، مبينة أن من بين الموقوفين سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية.

وذكرت أنه لم تتحرك الحكومة اللبنانية، ولا أي جهة رسمية، لمتابعة قضية الموقوفين الذين لم تعرف بعد أي معلومة بشأن أسباب اعتقالهم، ولا مكان توقيفهم.

ولم يصدر عن السلطات الإماراتية حتى الآن أي تعليق على الموضوع.

المصدر: صحيفة "الأخبار"