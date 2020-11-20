 
مباشر

لودريان للعيسى: فرنسا تحترم الإسلام

أخبار العالم العربي

لودريان للعيسى: فرنسا تحترم الإسلام
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ولأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6wa

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى، احترام بلاده للدين الإسلامي.

وقال لودريان في اتصال هاتفي بالعيسى: "فرنسا تكن الاحترام للإسلام، والمسلمون الفرنسيون هم جزء من الجمهورية".

من جهته أوضح العيسى لوزير الخارجية الفرنسي، مواقف الرابطة المعلنة للجميع في القضايا ذات الصلة.

وقال العيسى في تصريح تلفزيوني سابق، إن "الرسوم المسيئة للنبي الكريم والإسلام، هي فقاعات لا قيمة لها، بل لم يقف عندها في البداية أحد سوى للاطلاع الفضولي العابر عليها، ولكن صنعت منها بعض ردود الفعل غير المدروسة حجما كبيرا".

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا