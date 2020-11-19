مشاورات إماراتية كورية جنوبية حول التعاون النووي

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن سيئول ودبي عقدتا الجولة الثالثة من المشاورات حول التعاون النووي بين البلدين.

وأشارت الوزارة، إلى أن "الجانبين اتفقا على أن التعاون النووي النشط من خلال المشاورات رفيعة المستوى هو محور رئيسي يتصدر الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين".

واتفق الجانبان على "مواصلة التعاون الثنائي بشكل وثيق كفريق واحد من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في استكمال أعمال بناء محطات (البركة) للطاقة النووية بنجاح وتعميق وتطوير التعاون النووي بين البلدين".

وأكدت الوزارة، أن الجانبين استعرضا خطط 3 مشاريع ومدى تقدمها، وهي "بناء محطات الطاقة النووية ومشروع محطات الطاقة النووية في الخارج"، و"البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية"، و"الأمن النووي وتنظيم السلامة النووية".

المصدر: "يونهاب"