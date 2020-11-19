بومبيو يزور مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

أصبح مايك بومبيو اليوم الخميس أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن بومبيو، خلال زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى الدولة العبرية، وصل إلى مصنع النبيذ الواقع قرب مستوطنة بسجوت.

מזכיר המדינה של ארה״ב מייק פומפיאו נחת כעת לביקור ביקב פסגות שבבנימין. ביקור ראשון של שר חוץ אמריקני ביישוב יהודי ביהודה ושומרון pic.twitter.com/fJVntPYvZ4 — יאיר שרקי (@yaircherki) November 19, 2020

ونشرت وكالة "فرانس برس" لقطات تؤكد تنظيم مظاهرة فلسطينية في محيط المصنع احتجاجا على الزيارة.

VIDEO: Palestinians demonstrate near the West Bank winery of Psagot, against the visit of US Secretary of State Mike Pompeo to the settlement. Palestinian premier Mohammed Shtayyeh said Friday that a planned visit by Pompeo to the settlement would set a "dangerous precedent" pic.twitter.com/HV0gh8ecfd — AFP News Agency (@AFP) November 19, 2020

ومن المقرر أن يتخذ بومبيو في وقت لاحق من اليوم خطوة غير مسبوقة أخرى بزيارة الجولان السوري المحتل الذي اعترفت إدارة ترامب بسيادة إسرائيل عليه العام الماضي.

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وأشارت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية إلى أن مصنع بسجوت بني على 80 دونما من الأراضي الخاصة التي تمت مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.

ولفتت المنظمة إلى أن مصنع بسجوت الذي اقتناه قبل عدة سنوات ثلاثة أشقاء أمريكيين يعرفون بدعمهم لترامب أصبح رمزا لـ"فشل المستوطنين في كسب الاعتراف الدولي"، بعد رفض محكمة العدل الأوروبية قبل عام تصنيف منتجاته بأنها "مصنوعة في إسرائيل".

المصدر: RT + وكالات