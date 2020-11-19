بومبيو يؤكد نيته زيارة الجولان المحتل ويعلن إدراج حركة BDS في قائمة "معاداة السامية"

في خطوة غير مسبوقة ومتناقضة مع القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المتواجد حاليا في مدينة القدس أنه سيزور اليوم الخميس الجولان السوري المحتل.

وصرح بومبيو أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2019 الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان "يحظى بأهمية تاريخية" وليس سوى "اعتراف بالواقع".

كما تطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى قرار ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، واصفا إياه بـ"خطوة بسيطة حذر البعض من أنها ستؤدي إلى حرب لكنها أسفرت عن السلام".

وأبدى بومبيو قناعته بأن دولا عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات والبحرين والسودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلا: "لقد آن أوان أن تعتبر دول المنطقة إسرائيل كشريك وهذه التحركات باتجاه تحقيق السلام ستستمر".

كما أعلن بومبيو في كلمته عن نية واشنطن تصنيف حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وأي جهة تدعمها كتنظيم معاد للسامية، واصفا تلك الحركة بأنها "سرطان"، وشدد على أن الوقت مناسب لهذا الإجراء.

وتعهد الوزير باتخاذ خطوات عقابية ضد أي منظمة تدعو لمقاطعة الدولة العبرية، مضيفا أن إدارة ترامب خلال السنوات الأربع الماضية أثبتت وقوفها إلى جانب إسرائيل أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة.

وأشار بومبيو إلى أنه بحث مع نتنياهو صباح اليوم "كيفية حماية مواطنينا في المنطقة من إيران"، قائلا إن الجهورية الإسلامية لا تزال "أكبر ممول وداعم للإرهاب على مستوى العالم".

المصدر: RT + وكالات