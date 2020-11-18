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القوات الجوية المصرية والسودانية تنفذ طلعات مشتركة لمهاجمة "أهداف معادية" مفترضة

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القوات الجوية المصرية والسودانية تنفذ طلعات مشتركة لمهاجمة
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أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار فعاليات التدريب الجوي المشترك بين مصر والسودان (نسور النيل - 1).

القوات الجوية المصرية والسودانية تنفذ طلعات مشتركة لمهاجمة
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تدريب جوي مشترك بين مصر والسودان في الخرطوم

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن التدريب ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروى الجوية السودانية بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات الصاعقة المصرية والسودانية.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام. 

القوات الجوية المصرية والسودانية تنفذ طلعات مشتركة لمهاجمة

من جانبه تفقد قائد القوات الجوية السودانية الفريق ركن عصام الدين سعيد القوات المشاركة في التدريب واستمع لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف من خلال إتباع أنسب الأساليب التكتيكية لتحقيق المهام تحت مختلف الظروف، بما ينعكس على جاهزية القوات الجوية لكلا البلدين ويساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

المصدر: RT

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