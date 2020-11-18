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الحكومة المصرية تحذر المواطنين: الموجة الثانية من كورونا أخطر

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تحذر المواطنين: الموجة الثانية من كورونا أخطر
Reuters
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حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المواطنين من أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من "الموجة الأولى".

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وجدد رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد حاليا، على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس.

وشدد مدبولي على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

وحذر في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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