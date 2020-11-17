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وفاة أحد أشهر الجراحين المصريين بفيروس كورونا (صور)

أخبار العالم العربي

وفاة أحد أشهر الجراحين المصريين بفيروس كورونا (صور)
Reuters
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أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة الدكتور أشرف عمارة الذي يعتبر من أشهر الجراحين المصريين في دولة كينيا، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وقالت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، إن عددا من أصدقاء الدكتور أشرف عمارة قاموا بوداعه إلى مثواه الأخير بعد إصابته بفيروس كورونا، والذي يعتبر من أشهر الجراحين المصريين في دولة كينيا، ليكون بذلك ثاني طبيب مصري توفي في إفريقيا بالوباء.

وأدى الحاضرون، صلاة الجنازة على الدكتور أشرف عمارة، ملتزمين بارتداء الملابس الوقائية لمنع انتقال عدوى كورونا.

وفاة أحد أشهر الجراحين المصريين بفيروس كورونا (صور)الطبيب المصري

المصدر: "أخبار اليوم"

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