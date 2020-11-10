مصر.. بدء العد التنازلي للقضاء على فيروس كورونا

أعرب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر حسام حسني، عن تفاؤله بكل الأبحاث العلاجية واللقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال في حديث متلفز إنه "لا بد من توافر علاج شاف أو لقاح واق لمواجهة كورونا".

وأضاف، أن "لقاحات كورونا حتى الآن آمنة وفاعليتها أثبتت نجاحها"، مشيرا إلى أن "نجله تم تطعيمه بلقاح كورونا وهو الآن بصحة جيدة".

وأكد، أن "كل المشاركين المتطوعين في لقاح كورونا بخير ولا يعانون من أي أمراض، وأنه بداية من شهر مارس نحاصر كورونا ونقضي عليه".

وأوضح، أن "بداية مارس سيبدأ العد التنازلي لمحاولة القضاء على كورونا"، مشيرا إلى أن "هناك زيادة في أعداد المصابين بكورونا خاصة في فصل الخريف".

ناصر حاتم - القاهرة