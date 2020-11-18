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مصر.. حادث مأسوي أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلا إلى المشافي (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. حادث مأسوي أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلا إلى المشافي (صور)
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صورة الحادث
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شهدت محافظة الجيزة في مصر وقوع حادث مأسوي أدى إلى إصابة أكثر من 17 طفلا بعد إنقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة.

مصر.. حادث مأسوي أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلا إلى المشافي (صور)

وأسفر الحادث عن إصابة مشرفي الأتوبيس أيضا، بينهم دينا محمود مدرسة، مصابة بنزيف، وفاطمة شحاتة مشرفة الأتوبيس، وباقي الإصابات أغلبها كدمات وأقل سن فى الأطفال 6 سنوات.

مصر.. حادث مأسوي أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلا إلى المشافي (صور)

وكشف الدكتور منصور خليل مدير عام مستشفى الهرم في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة الذي حدث صباح اليوم، ارتفع إلى 17 مصابا، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاما حالتها حرجة أيضا بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجاري فحص باقي المصابين من الأطفال.

مصر.. حادث مأسوي أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلا إلى المشافي (صور)

 وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمية، وأثناء سير الأتوبيس في طريقه إلى المدرسة حدث حادث مروري أمام المتحف المصري بمنطقة الرماية بالهرم، وأصيب عدد كبير من الأطفال ومشرفي الأتوبيس، وبعض المدرسين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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