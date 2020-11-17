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مراسلنا: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد
RT
منصة إطلاق صواريخ في بغداد
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أفاد مراسل RT اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال إن "المعلومات الأولية تشير إلى سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء"، فيما رجحت مصادر أمنية انطلاقها من شرقي العاصمة.

وأضاف أن "صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية انطلقت مباشرة بعد سقوط الصواريخ".

من جهتها ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن "أربعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد، وقد تبين أن انطلاقها كان من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة شرقي العاصمة".

المصدر: RT

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