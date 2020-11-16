3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

كشفت إحصائيات وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين، عن تسجيل 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجل المغرب 4966 إصابة يوم الأحد، ووصل إجمالي الإصابات إلى 296189 إصابة.

كما شهد في نفس الفترة تسجيل 71 وفاة جديدة مقابل 82 وفاة أمس، مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 4850 حالة.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء حملة تطعيم من فيروس كورونا، مؤكدا سلامة اللقاح.

المصدر: وكالات