الحكومة العراقية تغلق 15 مخيماً للنازحين

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، ايفان فائق، اليوم الاثنين، إغلاق 15 مخيما للنازحين في المحافظات الوسطى والشمالية، ضمن خطة الحكومة العراقية لإغلاق المخيمات.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن " الوزارة أجرت استبيانا موسعا في مخيمات النزوح في عدة محافظات، من بينها محافظات إقليم كردستان، بهدف معرفة رغبة النازحين في العودة إلى مناطقهم الأصلية أو البقاء في المخيمات، وتوصلت فرق الوزارة وكوادرها إلى أن تطلعات الأسر النازحة تنحصر في تحقيق حلمهم بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار فيها، كما كانوا في فترة ما قبل الإحتلال الداعشي".

وأضافت، أن "مكاتب الوزارة وفروعها تلقت آلاف الطلبات التي تحمل تواقيع النازحين بإعادتهم إلى مناطقهم، وخصوصاً من مخيمات السليمانية ومخيمي حسن شام والخازر في اربيل وكذلك مخيمات نينوى، وبناءً على ذلك تم غلق 15 مخيماً للنازحين في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكربلاء المقدسة وكركوك".

وأشارت وزيرة الهجرة العراقية إلى أن "هذه الإجراءات تمت تلبية لرغبة غالبية النازحين في تسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية وإنهاء معاناتهم بعد سنوات من النزوح في المخيمات، حيث باشرنا بعملية إعادتهم طوعاً إلى مناطقهم الأصلية".

المصدر: RT