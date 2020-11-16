عون وبري يعزيان الأسد بوفاة المعلم

بعث الرئيس اللبناني ،ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، اليوم الاثنين برقية تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد بوفاة وزير الخارجية وليد المعلم.

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فقد أبرق الرئيس اللبناني ميشال عون للرئيس السوري بشار الأسد، معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، منوها بالدور الذي لعبه الراحل في مسيرته داخل سوريا وخارجها، ومتمنيا عودة السلام إلى سوريا "لينعم الشعب السوري الشقيق مجددا بالازدهار الذي يستحقه".

الرئيس عون أبرق الى الرئيس السوري بشار الأسد معزياً بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، منوهاً بالدور الذي لعبه في مسيرته داخل سوريا وخارجها، متمنياً عودة السلام الى سوريا "لينعم الشعب السوري الشقيق مجدداً بالازدهار الذي يستحقه" — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 16, 2020

كما أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للرئيس السوري بشار الأسد، معزيا بوفاة المعلم، وجاء في برقية التعزية:

"في أدق المراحل التي تحتاج فيها الأمة لقاماتها الشامخة التي لا تساوم على ثوابت، ولا تبدل ولا تتبدل، هو التسليم بقضاء الله الذي لا يرد، نفقد اليوم، وتفقد سوريا ومن خلالها الأمة، واحدا من تلك القامات، ويغيب الموت صوتا عربيا ما نطق إلا للحق، ويتوقف قلبا ما نبض إلا للعرب والعروبة حتى الرمق الأخير، هو الراحل دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، وإزاء هذا المصاب الأليم أتقدم من سيادتكم ومن الشعب العربي السوري الشقيق ومن أسرة الراحل الكبير، بأحر التعازي، سائلا المولى العزيز القدير أن يلهمكم وذويه جميل الصبر والسلوان".

المصدر: تويتر+ إل بي سي