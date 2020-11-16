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سوريا.. مجلس الوزراء و وزارة الخارجية والمغتربين ينعيان وليد المعلم

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سوريا.. مجلس الوزراء و وزارة الخارجية والمغتربين ينعيان وليد المعلم
Reuters
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نعى مجلس الوزراء السوري ووزارة الخارجية والمغتربين السورية وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين.

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وليد المعلم.. وزير خارجية في سنوات المحنة

وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين.

سوريا.. مجلس الوزراء و وزارة الخارجية والمغتربين ينعيان وليد المعلم

وذكر التلفزيون السوري على موقعه الإلكتروني أن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاما".

المصدر: وسائل إعلام سورية

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