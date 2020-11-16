تعرف على نوعية السفن الحربية المصرية التي عبرت أمام أعين الجيش التركي

عبرت مجموعة من القطع الحربية المصرية مضيقي الدردنيل والبسفور الدوليين، الخاضعين لسيطرة تركيا، أمس الأحد، متوجهة إلى البحر الأسود.

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وستشارك القطع الحربية المصرية في مناورات عسكرية، هي الأولى من نوعها في البحر الأسود، مع قوات البحرية الروسية.

ووفقا لمتخصصين في الشؤون العسكرية، فقد عبرت المضيقين فرقاطة الصواريخ الموجهة "سجم الإسكندرية FFG-911" من الفئة بيري، وعبر الكورفيت الشبحي "سجم الفاتح 971" من الفئة غوويند 2500 ، ولنش الصواريخ الشبحي الهجومى والكورفيت "سجم محمود فهمي" من الفئة إمبسادور إم كي 3 / سليمان عزت كلاس.

ويعد البحر الأسود بحر داخليا، يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا الصغرى، ويتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البوسفور وبحر مرمرة، ويتصل ببحر آزوف عن طريق مضيق كيرتش.

كما يسمى مضيق البوسفور بـ"مضيق اسطنبول"، وتتحكم فيه تركيا بشكل كبير.

المصدر: RT