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بالفيديو.. سفن حربية مصرية تعبر الدردنيل والبسفور في تركيا

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بالفيديو.. سفن حربية مصرية تعبر الدردنيل والبسفور في تركيا
Reuters Yoruk Isik
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عبرت ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية المصرية مضيقي الدردنيل والبسفور الخاضعتين لسيطرة تركيا.

ونشرت وسائل إعلام تركية ودولية لقطات توثق لحظة عبور فرقاطتي "الفاتح" و"الإسكندرية" والزورق الصاروخي "علي جاد محمود فهمي" التابعة للبحرية المصرية للممرين البحريين، ورافقتها في الدردنيل برفقة زوارق تابعة لخفر السواحل التركيث.

بالفيديو.. سفن حربية مصرية تعبر الدردنيل والبسفور في تركيا
Reuters Yoruk Isik

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السفن المصرية تواصل رحلتها في طريقها إلى البحر الأسود حيث ستشارك في أول مناورات بحرية مشتركة من نوعها مع روسيا.

وتعد "الفاتح" أو فرقاطة "شبحية" من طراز "جويند" في البحرية المصرية.

المصدر: وكالات

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