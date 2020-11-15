فلسطين تشيد برفض باكستان الاعتراف بإسرائيل

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بموقف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إزاء مسألة الاعتراف بإسرائيل، مؤكدا مواقف باكستان "الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية".

وقال عباس، في برقية أرسلها إلى رئيس الوزراء الباكستاني: "تابعنا باهتمام وامتنان كبيرين لقائكم التلفزيوني الأخير، وتصريحاتكم المشرفة والأصيلة حول المواقف الرسمية الباكستانية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية العادلة".

وأضاف عباس: "هذا الأمر ليس بجديد على جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وتاريخا"، مشيرا إلى أن هذا البلد الكبير مصدر فخر واعتزاز لكل فلسطيني في العالم، ولكل من ينتمي إليه ولقيادته وحكومته وشعبه العظيم.

وقال الرئيس الفلسطيني: "نثمن لكم عاليا تمسككم بمواقفكم الداعمة لنيل شعبنا الفلسطيني لحقوقه المشروعة، رغم الضغوطات التي تتعرضون لها".

وكان خان قد أعلن أنه تعرض "لضغوط" للاعتراف بإسرائيل، مضيفا أن "إسلام أباد لن تعترف أبدا بها، حتى التوصل إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين".

المصدر: "الأناضول"