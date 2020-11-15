 
مباشر

لبنان يسجل 1163 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان يسجل 1163 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5si

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ اللبنانية في تقريرها اليومي، تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإصابات التراكمي إلى 105430 حالة.

إقرأ المزيد
الصحة اللبنانية: إصابات كورونا تتجاوز 104 آلاف
الصحة اللبنانية: إصابات كورونا تتجاوز 104 آلاف

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 817.

لبنان يسجل 1163 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 835، من بينها 314 في العناية المركزة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 7788 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 857 فحصا في ​المطار​.

المصدر: "النشرة"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا