الصحة اللبنانية: إصابات كورونا تتجاوز 104 آلاف

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، أن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد التي دخلت إغلاقا عاما يستمر حتى نهاية نوفمبر، تجاوز 104 آلاف، بينما وصل عدد الوفيات إلى 806 حالات.

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وقالت ​الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 104267، مشيرة من جهة أخرى إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 806.



وذكرت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 845، من بينها 310 في العناية المركزة، لافتة إلى أنه تم إجراء 14085 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 824 فحصا في ​المطار.

المصدر: "النشرة"