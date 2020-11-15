الوطنية للانتخابات في مصر: نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب بلغت 29.05%
Reuters
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قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية إن عدد المسجلين بجداول الانتخابات في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان التي جرت في 13 محافظة بلغ أكثر من 31 مليون مواطن.
وأضاف لاشين إبراهيم إلى أن نسبة المشاركة بلغت 9 ملايين بنسبة مشاركة 29.05%.
وجاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي جرت في 9482 لجنة فرعية و72 لجنة عامة على 141 مقعدا فرديا و142 مقعدا بالقوائم.
المصدر: وسائل إعلام مصرية