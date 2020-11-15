شرطة دبي تنفي اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية

نفت القيادة العامة لشرطة دبي، يوم الأحد، "ما تم تداوله من شائعات" حول اعتقالها لشخصين من الجنسية الإسرائيلية في دبي، مؤكدة أن هذه الشائعة "لا أساس لها من الصحة".

ودعت الشرطة كافة أفراد المجتمع، إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

نفت القيادة العامة لشرطة دبي ما تم تداوله اليوم حول اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية في دبي، مؤكدة أن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 15, 2020

المصدر: وسائل إعلام إماراتية