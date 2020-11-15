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شرطة دبي تنفي اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

شرطة دبي تنفي اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية
Reuters
شرطة دبي
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نفت القيادة العامة لشرطة دبي، يوم الأحد، "ما تم تداوله من شائعات" حول اعتقالها لشخصين من الجنسية الإسرائيلية في دبي، مؤكدة أن هذه الشائعة "لا أساس لها من الصحة".

ودعت الشرطة كافة أفراد المجتمع، إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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