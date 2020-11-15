الأديب والناقد المسرحي المغربي حسن المنيعي في ذمة الله

فارق الكاتب والناقد المغربي حسن المنيعي، الذي يعد أحد أبرز رموز البحث في الآداب والفنون المسرحية في المملكة المغربية والعالم العربي، الحياة عن عمر ناهز 79 عاما بعد معاناة مع المرض.

رحل المنيعي، المولود في مدينة مكناس المغربية عام 1941، المتخرج من جامعة الرباط، والحائز شهادة الدكتوراه في جامعة السوربون بباريس سنة 1983، بعد مشوار ثقافي طويل وغني أثمر عن العديد من المؤلفات والأبحاث الهامة في الأدب والمسرح والنقد الأدبي، على غرار "أبحاث في المسرح المغربي"، و"المسرح الحديث... إشراقات واختيارات"، و"عن المسرح المغربي... المسار والهوية"، بالإضافة إلى "حركية الفرجة... الواقع والتطلعات"، و"المسرح والارتجال"، و"قراءة في الرواية" وغيرها.

إلى جانب اشتغاله بالتدريس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة فاس، كان المنيعي أحد أعضاء ومؤسسي اتحاد كتّاب المغرب الذي قال في بيان نعيه إن رحيل المنيعي يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري "خسارة كبرى للثقافة المغربية والعربية وللدرس المسرحي العربي" والنقد الأدبي.

المصدر: وسائل إعلام مغربية