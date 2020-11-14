رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة: توصلنا لاتفاقات تعاون ضخمة مع الإمارات

أعلن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، يوسي دغان، أن وفد قادة المستوطنين الذي يقوده في أبو ظبي قد توصل إلى "اتفاقات اقتصادية هائلة".

وفي تصريح له نشره على موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة، في إطار زيارته إلى الإمارات على رأس وفد من مجلس المستوطنات الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال دغان: "رجال الأعمال الإماراتيين يبدون اهتماما كبيرا بما تنتجه المستوطنات في الضفة الغربية". وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاقات تعاون اقتصادية هائلة مع الإمارات".

وأشار إلى أن هذا الاهتمام دفعه والوفد الذي يرأسه إلى تأجيل موعد عودته إلى تل أبيب لمدة يومين كاملين.

وكان دغان قد وصل إلى دبي قبل عدة أيام، على رأس وفد من مديري المصانع الإسرائيلية في المستوطنات، ومع مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، في أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي.

المصدر: "سبوتنيك"