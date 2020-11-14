قطر تعلن القبض على أشخاص أثاروا نعرات قبلية عبر مواقع التواصل

أعلنت السلطات القطرية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إثارة النعرات القبلية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، في حسابها عبر "تويتر"، مساء الجمعة، إنها ضبطت هؤلاء الأشخاص، بعدما رصدت قيامهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية".

وأضافت الداخلية القطرية أنه جاري إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في حقهم، مؤكدة أنها "لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا للمساس بوحدة المجتمع القطري وترابطه، وتهديد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي".

وأهابت الداخلية القطرية بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد الالتزام بالقوانين، وعدم الإساءة لأي مكون داخل المجتمع على أسس قبلية أو عنصرية.

بالاشارة لما رصدته وزارة الداخلية من قيام عدد من الأشخاص، في وسائل التواصل الاجتماعي، من إثارة للنعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية ، فقد قامت الجهات المختصة برصدهم وضبطهم #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 13, 2020

المصدر: RT