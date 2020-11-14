نواب بالبرلمان الأوربي يدعون إلى "إدانة إجراءات المغرب الأحادية" ضد البوليساريو

دعت "مجموعة السلام للشعب الصحراوي" بالبرلمان الأوروبي، الإتحاد الاوروبي إلى إدانة الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المغرب مؤخرا في الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.

وطالبت المجموعة بالعمل لإيجاد "حل سلمي يتماشى مع القانون الدولي وإحترام السيادة الصحراوية"، مذكرين نواب الإتحاد الأوروبي بشروط الاتفاقيات التجارية المربحة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب و"المشروطة بإحترام حقوق الإنسان الذي تجاهلته بشكل تام سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية"، حسب رأي المجموعة البرلمانية.

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وقالت المجموعة في رسالة بعثت بها إلى جوزيف بوريل، مفوض الإتحاد الأروبي للشؤون الخارجية والأمنية أن "سياسة الإفلات من العقاب التي ظلت متبعة مع المغرب يجب أن تتتهي على الفور، ويجب إستخدام كل الوسائل من أجل ضمان تنفيذ بعثة المينورسو لتفويضها المتمثل في تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".

كما شددت على أنه وبعد الأحداث الأخيرة في الكركرات، فإن "مستقبل إتفاقية السلام أصبحت اليوم معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى، وأن المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه إدارة ظهره لهذا النزاع الذي جرى تجاهله لمدة فاقت الـ45 عاما".

وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم العميق إزاء إنهيار وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات، مشددين أن "هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها منطقة الكركرات مركز توتر شديد، حيث سبق وأن حدث ذلك في عام 2017 وظل المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، قبل أن تعيد الرباط مجددا في 13 نوفمبر إنتهاك وقف إطلاق النار الموقع منذ أكثر من ثلاثين عاما برعاية الأمم المتحدة، من خلال إرسال قوات عسكرية لتنفيذ هجوم ضد المدنيين الصحراويين أمام الثغرة غير القانونية، الشيء الذي أدى إلى الرد عليه من قبل الجيش الصحراوي للدفاع عن مواطنيه العزل".

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية