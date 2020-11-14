بارزاني: حصة كردستان من الوارادات الاتحادية حق وليست هبة

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد، في إشارة إلى "قانون الاقتراض" الذي أصدره برلمان العراق.

وكتب مسرور برزاني في تغريدة على حسابه في تويتر: "حصة كردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، إنما هي حق، وكما قلتُ سابقاً، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور".

وأضاف: "يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة. لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم".

إن حصة كوردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة، إنما هي حق.



وكما قلتُ سابقاً، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور.



يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة. لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) November 14, 2020

يذكر أن حكومة إقليم كردستان انتقدت آلية التصويت على "قانون الاقتراض" وامتنعت الأحزاب الكردية من حضور جلسة التصويت عليه في البرلمان العراقي، واعتبر رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، هذا القانون "طعنة وجهتها الكتل الشيعية والسنية لشعب كردستان".

المصدر: RT