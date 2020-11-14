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وزير لبناني يثير جدلا بعد دعوته للبنانيات إلى الطبخ خلال الإغلاق بسبب كورونا

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وزير لبناني يثير جدلا بعد دعوته للبنانيات إلى الطبخ خلال الإغلاق بسبب كورونا
Reuters
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أثار وزير داخلية لبنان في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، جدلا في لبنان، بعدما دعا "اللبنانيات إلى الطبخ" خلال فترة الإغلاق التي دعت إليها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقال فهمي ممازحا خلال مقابلة تلفزيونية ردا على إجراءات الإغلاق، التي تمنع توصيلات الطعام إلى المنازل، إن "على النساء في لبنان الطبخ في منازلهم خلال فترة الإغلاق".

وبدأ اليوم السبت تنفيذ قرار الإقفال التام في لبنان، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات.

وقرر المجلس الأعلى اللبناني في وقت سابق، فرض الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين، الموافق 30-11-2020، مع مراعاة بعض الاستثناءات بينها المطار.

المصدر: الإعلام اللبناني

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