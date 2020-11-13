تونس وليبيا تستأنفان الرحلات الجوية بينهما

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الجمعة، استئناف نشاط النقل الجوي مع ليبيا بدءا من بعد غد الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تبعا للاتفاق الذي تم بمقتضاه فتح الحدود البرية والجوية بين تونس وليبيا، تقرر استئناف نشاط النقل الجوي بين البلدين الشقيقين ابتداء من 15 نوفمبر الحالي".

بـــــــلاغ صحفــــــــي تبعا للإتفاق الذي تم بمقتضاه فتح الحدود البرية والجوية بين تونس وليبيا، تعلم وزارة النقل... تم النشر بواسطة ‏Ministère du Transport et de la Logistique - وزارة النقل واللوجستيك‏ في الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه "تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل التوقي من كورونا خلال تنقلهم بين البلدين".

وفي إطار الإجراءات الاحترازية من كورونا أغلقت تونس مطاراتها أمام الرحلات الجوية القادمة من الخارج في 17 مارس الماضي، قبل أن تقرر استئناف تلك الرحلات بشكل جزئي اعتبارا من 27 يونيو.

المصدر: بوابة الوسط