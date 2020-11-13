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الكشف عن جنسية طبيب عربي تعرض لطلق ناري في السعودية

أخبار العالم العربي

الكشف عن جنسية طبيب عربي تعرض لطلق ناري في السعودية
AFP FAYEZ NURELDINE
العلم السعودي
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أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار صباح الأربعاء بمنطقة الجوف السعودية هو الجراح الجزائري مروان بورقعة.

ونقلت صحيفة البلاد عن صفحة "أطباء" على "فيسبوك" أن بورقعة يشتغل بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، وقد تم نقله إلى الرياض نظرا لحالته الخطرة، وتم وضعه بالعناية المركزة.

تعرّض الجراح الجزائري "مروان بورقعة"، لطلق ناري في رأسه من طرف مواطن سعودي في منطقة الجوف السعودية، الطبيب ينحدر من...

Publiée par ‎Doctors أطباء‎ sur Vendredi 13 novembre 2020

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف قالت الأربعاء إن "أحد الأشخاص قام بالاقتراب من الطبيب في مواقف السيارات وإطلق النار عليه".

وأعلنت الجهات الأمنية القبض على الجاني، مبينة أنه في العقد الخامس من عمره، وتم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة الجاني للنيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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