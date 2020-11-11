السعودية.. الصحة توضح حادث إطلاق نار على طبيب بالجوف والأمن يقبض على الجاني

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أنها تتابع حالة الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار صباح الأربعاء بعد خروجه من عمله بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالمنطقة.

وأشارت المديرية إلى أن "أحد الأشخاص قام بالاقتراب من الطبيب في مواقف السيارات وإطلاق النار عليه".

وتابعت، أنه تم إسعاف الضحية فورا وإدخاله قسم العمليات ولا يزال بحالة حرجة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية بالمنطقة.

وأعلنت الجهات الأمنية القبض على الجاني، مبينة أنه في العقد الخامس من عمره، وتم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة الجاني للنيابة العامة.

المصدر: "سبق"