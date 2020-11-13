مصر.. حبس شاب ارتكب خطأ جسيما في حق إذاعة القرآن الكريم

قررت جهات التحقيق في مصر حبس شاب يدعى، محمد شرف، بتهمة السخرية من مذيعي إذاعة القرآن الكريم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات اللاحقة.

وتوجهت الشؤون القانونية في الهيئة الوطنية للإعلام ببلاغ ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر قد أكدت أنها "ستخاطب على الفور الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص، على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة، في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي".

وتسبب فيديو لأحد الشباب يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم في غضب شديد بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما في ظل تداول الفيديو على نطاق واسع، والذي يظهر فيه أحد الشباب أثناء تقديمه فقرة "ستاند اب كوميدي"، والتي سخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية