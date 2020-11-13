مصر.. 12 وفاة و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 12 وفاة، و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، في بيان يوم الخميس، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 110095 إصابة بينها 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة في مصر حسام حسني، إن هناك تزايدا في أعداد الإصابات بكورونا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تغيرات الجو في فصل الخريف.

وأوضح أن الفيروس يصيب فئة الشباب بصورة أكبر، لأنهم الأكثر نشاطا في المجتمع، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بصورة أقوى.

ولفت إلى حديث وزيرة الصحة المصرية عن مناطق معينة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، باعتبارها الأكثر إصابة بكورونا، موضحا أنه سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية على هذه الأماكن، مع المتابعة المستمرة.

وتابع: "إذا وجدنا تضاعفا في أعداد الإصابات بكورونا لأكثر من المتوسط بـ200 حالة في هذه المناطق، سنتخذ إجراءات الإغلاق".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية