السعودية تسجل 311 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 311 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 311، مقابل 394 الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 352160 شخصا، وتعتبر حالات 7441 منهم نشطة، بينها 798 حالة حرجة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 15 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 14 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 5605.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 339114 شخصا، بعد تسجيل 412 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT