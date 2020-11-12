المجلس الدستوري الجزائري يصادق على مشروع تعديل الدستور

صادق المجلس الدستوري الجزائري اليوم الخميس على مشروع تعديل الدستور بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة.

وقال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، في مؤتمر صحفي: "تمت المصادقة على مشروع تعديل الدستور بعد موافقة 66.80 من الناخبين عليه".

وشهدت عملية الاستفتاء إقبالا ضعيفا من المصوتين بعد مشاركة 23.84 بالمئة فقط من الناخبين المسجلين.

ورفض مشروع التعديل أكثر من مليون و600 ألف جزائري من ضمن 5 مليون و661 ألف مصوت شاركوا في الاستفتاء.

المصدر: وكالات