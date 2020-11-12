التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثيين من اليمن باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي، بأنها تمكنت الخميس من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبعد فترة من الهدوء النسبي كثفت قوات الحوثيين منذ الصيف الماضي هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: "واس" + وكالات