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الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقا رئيسيا بموجب اتفاق وقف النار

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الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقا رئيسيا بموجب اتفاق وقف النار
Reuters
الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفتح طريقا رئيسيا بموجب اتفاق وقف النار
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قالت الأمم المتحدة إن الأطراف المتحاربة في ليبيا ستفتح فورا الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط المواجهة، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه.

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وعقد الجانبان اجتماعا للجنة عسكرية مشتركة في مدينة سرت التي تمثل جبهة للمواجهة، حيث يستكشف الطرفان سبل تطبيق اتفاق الهدنة الذي أبرم في جنيف بوساطة الأمم المتحدة.

وقال عضو في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، متحدثا في مقر اللجنة الجديد في سرت، إن الجانبين سيبدآن على الفور العمل لإعادة فتح الطريق، بما في ذلك إزالة الألغام وسحب المقاتلين من المنطقة.

وسيجري نقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى طرابلس أو بنغازي قبل الرحيل من ليبيا بحلول 23 يناير على النحو الذي نصت عليه اتفاقية جنيف.

ويتزامن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع محادثات سياسية في تونس، حيث وافق 75 ليبيا اختارتهم الأمم المتحدة الأربعاء على إجراء انتخابات في غضون عام ونصف العام.

المصدر: رويترز

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