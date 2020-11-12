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وصول جثمان الأمير خليفة بن سلمان إلى البحرين

أخبار العالم العربي

وصول جثمان الأمير خليفة بن سلمان إلى البحرين
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وصل جثمان الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، مساء اليوم الخميس، إلى الأراضي البحرينية.

ونقلت وزارة الإعلام البحرينية، بثا مباشرا لوصول الجثمان إلى الأراضي البحرينية، قادما من الولايات المتحدة، بعد أن وافته المنية هناك.

​وأشارت الوكالة إلى أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان في مقدمة مستقبلي الجثمان.

يذكر أن الديوان الملكي البحريني نعى صباح الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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