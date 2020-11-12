وصول جثمان الأمير خليفة بن سلمان إلى البحرين

وصل جثمان الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، مساء اليوم الخميس، إلى الأراضي البحرينية.

ونقلت وزارة الإعلام البحرينية، بثا مباشرا لوصول الجثمان إلى الأراضي البحرينية، قادما من الولايات المتحدة، بعد أن وافته المنية هناك.

وصول جثمان صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رحمة الله

💔💔 pic.twitter.com/XDTjwZgn4O — متفائله (@3uyoonalbahrain) November 12, 2020

​وأشارت الوكالة إلى أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان في مقدمة مستقبلي الجثمان.

تشاهدون بعد قليل ⁧ مباشر - وصول جثمان سمو الامير -المغفور له بإذن الله تعالى- خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ⁩ على شاشة ⁧#تلفزيون_البحرين⁩ — تلفزيون البحرين (@btv_bh) November 12, 2020

يذكر أن الديوان الملكي البحريني نعى صباح الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات