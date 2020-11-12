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الهاشم تحذر: 190 ألف وافد دخلوا الكويت خلال الشهرين الماضيين

أخبار العالم العربي

الهاشم تحذر: 190 ألف وافد دخلوا الكويت خلال الشهرين الماضيين
عضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم
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شددت البرلمانية الكويتية، صفاء الهاشم، على ضرورة الضغط على الحكومة لكي ترضخ وتطبق الإجراءات لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، ومنع تدفق الوافدين على البلاد.

وأشارت، إلى أن "190 ألف وافد دخلوا إلى الكويت خلال الشهرين الماضيين فقط".

وكتبت على "تويتر": "من الظلم أن نكون بلدا يمتلك مقومات ثرية كثيرة وفرصا واعدة، لكن كل خدماتها تهالكت".

وطالبت الهاشم الحكومة بفرض رسوم على الوافدين في ظل الزيادة المطردة في أعدادهم في البلاد، تتمثل في "تحصيل رسوم عالية على خدمات المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، وتحصيل تعرفة على الطرق التي يستخدمونها، وعلى تحويلاتهم المليارية التي وصلت إلى 19 مليار دولار السنة الماضية".

وقالت محذرة، إن "سماح الحكومة بدخول الوافدين للبلاد بهذه الأعداد الكبيرة في هذا التوقيت يعني أن تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن أن تكون التركيبة 70% مواطنين و30% وافدين غير دقيق".

المصدر: "القبس"

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