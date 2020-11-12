قوات الأمن الأردنية تتدخل لفض أعمال شغب شمال البلاد

اندلعت اليوم الخميس أعمال شغب في محافظة الرمثا، بشمال الأردن، أمام مبنى المتصرفية، بعد أن تجمع نحو 50 شخصا.

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وأقدم المحتجون على إضرام النار بالإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن قوة أمنية خاصة توجهت إلى الموقع وتعاملت مع مثيري الشغب.

عمون

عمون

عمون

وكانت أعمال شغب اندلعت في مناطق متعددة من العاصمة الأردنية عمان اليوم وعدد من محافظات المملكة، عقب الإعلان عن خسارة مرشحين في الانتخابات النيابية.

المصدر: عمون