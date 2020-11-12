 
مباشر
عاجل
إيطاليا تسجل 37978 إصابة و636 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قوات الأمن الأردنية تتدخل لفض أعمال شغب شمال البلاد

أخبار العالم العربي

قوات الأمن الأردنية تتدخل لفض أعمال شغب شمال البلاد
عمون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p51f

اندلعت اليوم الخميس أعمال شغب في محافظة الرمثا، بشمال الأردن، أمام مبنى المتصرفية، بعد أن تجمع نحو 50 شخصا.

إقرأ المزيد
الأردن.. أعمال شغب احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية
الأردن.. أعمال شغب احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية

وأقدم المحتجون على إضرام النار بالإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن قوة أمنية خاصة توجهت إلى الموقع وتعاملت مع مثيري الشغب.

قوات الأمن الأردنية تتدخل لفض أعمال شغب شمال البلاد
عمون
قوات الأمن الأردنية تتدخل لفض أعمال شغب شمال البلاد
عمون
قوات الأمن الأردنية تتدخل لفض أعمال شغب شمال البلاد
عمون

وكانت أعمال شغب اندلعت في مناطق متعددة من العاصمة الأردنية عمان اليوم وعدد من محافظات المملكة، عقب الإعلان عن خسارة مرشحين في الانتخابات النيابية.

المصدر: عمون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا